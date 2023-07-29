Россия нанесла ракетный удар по Сумам. Пострадало учебное заведение
Вечером субботы, 29 июля, российские террористы обстреляли Сумы
Об этом сообщает Сумская ОВА.
"Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы. Напоминаем! Не публикуйте фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - пишет ОВА.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Воздушная тревога продолжалась с 20:05 до 20:45. Сирена повторно раздалась в 21:26.
- По состоянию на 29 июля 2023 года около 65% учебных заведений в Украине имеют укрытие. Там может разместиться около 56% участников образовательного процесса.
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