English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия нанесла ракетный удар по полигону Нацгвардии на Днепропетровщине, погибли около 10 человек, - Корбан

Россия нанесла ракетный удар по полигону Нацгвардии на Днепропетровщине, погибли около 10 человек, - Корбан

27 мая, 2022 пятница
13:31
война с Россией

27 мая Россия нанесла ракетный удар по полигону Национальной гвардии в Днепропетровской области

Об этом сообщил руководитель центра терробороны Днепра Геннадий Корбан в эфире местного ТВ, передает "Горсовет" .

По его данным, был прилет ракеты "Искандер" в казарму.

"Предварительно погибли 10 человек, около 35 раненых", - сказал Корбан.

Он отметил, что ракеты были запущены из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Военные новости
Читайте также:
обстріл ракетний удар
27 мая, 2022 пятница
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения, спасатели ищут людей под завалами
Микола Княжицький
Автор
26 мая, 2022 четверг
Российская пропаганда влияет уже даже на галичан
26 мая, 2022 четверг
В Хмельницкой области раздались взрывы
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.8
    Покупка 34.8
    Продажа 35.93
  • EUR
    Покупка 36.68
    Продажа 38.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
27 мая
14:43
РФ не сможет ремонтировать грузовые самолеты Антонова ни в одной стране: СБУ разоблачила "прокладку", созданную оккупантами для обхода санкций
14:36
Кабинет министров
Правительство создало комиссию по аудиту ущерба от нападения РФ, ее возглавили Верещук, Чернышев и Кубраков
14:33
Более 100 тыс. украинок трудоустроились в Польше с начала полномасштабной войны
14:23
Укрзализныця будет закупать нефтепродукты для государства, - Шмигаль
14:19
Эксклюзив
Блогер Золкин после общения с 200 пленными россиянами: "Не думал, что могут быть такие тупые люди"
14:11
В Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца лета
14:07
Марьяна Безуглая
"Слуга" Безугла потребовала от СБУ "что-то сделать" в отношении журналиста Бутусова, раскритиковавшего ее законопроект
14:05
Генсек НАТО назвал условия вступления Швеции и Финляндии в Альянс
13:55
Получили новую серьезную "птичку" и пикап, будем давать чертей врагам, - артиллерист Валерий Прозапас
13:55
Укрзализныця назначает ночной поезд Киев - Перемышль с 11 июня
13:50
Глава МИД Северной Македонии Османи посетил Ирпень
13:50
На фото флаг Украины в Дании
Более 200 украинских беженцев нашли работу в Дании
13:46
Экскаватор
Компания Ferrexpo Константина Жеваго приобрела экскаватор для поселка Макаров
13:44
Борис Джонсон
Джонсон призывает прислать Украине больше наступательного вооружения, - Bloomberg
13:42
Эксклюзив
Страны, которые хотели реальной безопасности, использовали время геополитической слабости РФ для того, чтобы стать членами НАТО, - Портников
13:35
ВООЗ
ВОЗ осудила агрессию РФ в Украине
13:34
харьков метро
Метро Харькова полностью возобновило работу в режиме перевозок
13:24
Беженцы из Украины составляют 3% населения Эстонии
13:11
Андрей Мельник
Украинцы планировали услышать, как правительство Германии поможет выиграть войну, - посол Мельник о выступлении Шольца в Давосе
13:11
уголь корабль
Государства "Большой семерки" договорились поэтапно отказаться от угля
13:08
Netflix
Netflix начал блокировать пользователей из России
12:44
Пытал гражданских на Черниговщине: оккупанту объявили подозрение
12:43
В России несколько депутатов Приморского края потребовали от Путина вывести войска из Украины
12:29
Вместо того чтобы стереть независимость Украины, Путин ее укрепил, - госсекретарь США Блинкен
12:23
На Донетчине и Луганщине оккупанты за сутки убили 13 человек, еще 15 ранили
12:03
В Мариуполе оккупанты раздают газеты с пропагандой о якобы взятии ими города без разрушений
11:58
Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС, но при предоставлении статуса кандидата в случае согласия Еврокомиссии, - Euractiv
11:54
Эксклюзив
Захватчики обстреляли жилые дома Покровска из "искандеров", есть пострадавшие, - заммэра Идрисова
11:38
В Северодонецке оккупанты захватили отель: ВСУ уничтожили двух российских командиров
11:31
В Польше за сотрудничество с КГБ Беларуси будут судить бывшего силовика
11:12
доллар
Белый дом ожидает минимального влияния дефолта России на американскую и мировую экономику
11:08
Эксклюзив
Россияне во время обменов пленными больше заинтересованы в своих срочниках, – советник министра внутренних дел Смирнов
10:55
В Мариуполе из-под завалов бывшего завода извлечены 70 погибших: их будут хоронить в братских могилах
10:45
США и Тайвань проведут переговоры по углублению экономических связей, - Bloomberg
10:35
В Донецкой области оккупанты обстреляли водопровод: без воды остались 11 населенных пунктов
10:25
Эксклюзив
На юге враг отправляет разведывательные группы переодетые в форму ВСУ, - пресс-офицер Сил обороны Гуменюк
10:10
В Мариуполе на территории школы сдетонировал российский снаряд: погиб подросток
10:05
Петр Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО и саммите Европейской народной партии
10:03
Альтернатива Евросоюзу: Джонсон предложил Зеленскому создать новый альянс
09:54
Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов: повреждены дома
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV