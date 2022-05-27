Россия нанесла ракетный удар по полигону Нацгвардии на Днепропетровщине, погибли около 10 человек, - Корбан

Об этом сообщил руководитель центра терробороны Днепра Геннадий Корбан в эфире местного ТВ, передает "Горсовет" .

По его данным, был прилет ракеты "Искандер" в казарму.

"Предварительно погибли 10 человек, около 35 раненых", - сказал Корбан.

Он отметил, что ракеты были запущены из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель.