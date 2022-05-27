Россия нанесла ракетный удар по полигону Нацгвардии на Днепропетровщине, погибли около 10 человек, - Корбан
27 мая Россия нанесла ракетный удар по полигону Национальной гвардии в Днепропетровской области
Об этом сообщил руководитель центра терробороны Днепра Геннадий Корбан в эфире местного ТВ, передает "Горсовет" .
По его данным, был прилет ракеты "Искандер" в казарму.
"Предварительно погибли 10 человек, около 35 раненых", - сказал Корбан.
Он отметил, что ракеты были запущены из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.8
Покупка 34.8Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 36.68Продажа 38.23
- Актуальное
- Важное