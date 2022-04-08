Россия нанесла ракетный удар по Одесщине с моря: поражены объекты инфраструктуры

Об этом сообщает официальный Telegram-канал города Одесса.



"Информация от Оперативного командования "Юг": В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются", – говорится в сообщении.



В Одесском городском совете отметили недопустимость публикаций фото и видео, разглашение обстоятельств и геолокации.





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