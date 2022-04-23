Россия обстреляла Одессу из Каспийского моря. Поврежден военный объект и 2 жилых дома, известно о погибшем
23 апреля группировки противовоздушной обороны вели боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами ТУ-95 из акватории Каспийского моря
Об этом сообщило воздушное командование "Юг" в Facebook.
Воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты, которые производили удар по городу Одесса и 2 БПЛА, предположительно коррекцию полета крылатых ракет и ставившие активные препятствия средствам противовоздушной обороны.
"К сожалению, 2 ракеты поразили военный объект и 2 жилых дома", - говорится в сообщении.
"Попали в жилые дома. Уж точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов", - отметил советник главы МВД Антон Геращенко.
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