Россия обстреляла Одессу из Каспийского моря. Поврежден военный объект и 2 жилых дома, известно о погибшем

Об этом сообщило воздушное командование "Юг" в Facebook.



Воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты, которые производили удар по городу Одесса и 2 БПЛА, предположительно коррекцию полета крылатых ракет и ставившие активные препятствия средствам противовоздушной обороны.



"К сожалению, 2 ракеты поразили военный объект и 2 жилых дома", - говорится в сообщении.



"Попали в жилые дома. Уж точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов", - отметил советник главы МВД Антон Геращенко.









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