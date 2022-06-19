Об этом пишет Общественное Николаев в телеграммах со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"Днем 19 июня авиация РФ нанесла ракетный удар по Очакову", - говорится в сообщении.

Как сообщается, погиб один гражданский, еще двое ранены.

Россия пыталась разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько построек.

Напомним, в Запорожье враг ведет информационно-диверсионную работу.

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