Россия нанесла ракетный удар по Очакову. Целили в порт
Россия 19 июня нанесла ракетный удар по Очакову, один человек погиб, есть раненые
Об этом пишет Общественное Николаев в телеграммах со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"Днем 19 июня авиация РФ нанесла ракетный удар по Очакову", - говорится в сообщении.
Как сообщается, погиб один гражданский, еще двое ранены.
Россия пыталась разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько построек.
- Напомним, в Запорожье враг ведет информационно-диверсионную работу.
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