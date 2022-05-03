Россия нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры Закарпатья

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита в Telegram.



"Прилет ракеты в объект в горном районе Закаратья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - написал он.



Никита попросил не вести видео- и фотосъемку на месте событий.

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