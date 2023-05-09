Россия нанесла ракетный удар по Купянску в Харьковской области: три человека пострадали, есть разрушения
Враг нанес ракетный удар по Купянску, есть попадание в объект гражданской промышленности, повреждены 5 частных домов, ранены 3 человека
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Только что враг в очередной раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской промышленности. Также повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов. По предварительной информации, пострадали 3 человека - 2 женщины и 1 человек", - говорится в сообщении.
Олег Синегубов добавил, что один человек получил помощь на месте, 2 – госпитализированы. На месте попадания работают все экстренные службы.
- Напомним, вечером 8 мая россияне нанесли удар ракетами С-300 по Харькову и области, зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов".
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