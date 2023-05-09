Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Только что враг в очередной раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской промышленности. Также повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов. По предварительной информации, пострадали 3 человека - 2 женщины и 1 человек", - говорится в сообщении.

Олег Синегубов добавил, что один человек получил помощь на месте, 2 – госпитализированы. На месте попадания работают все экстренные службы.