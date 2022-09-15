Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: повреждено промышленное предприятие
Сегодня, 15 сентября, российские оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в телеграме.
"13:01. Снова крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, детальные последствия уточняются. Предварительно – без потерь", – пишет Вилкул.
Ранее начальник военной администрации города призвал жителей Кривого Рога оставаться в укрытиях и не снимать поврежденную российскими оккупантами инфраструктуру.
- Вечером 14 сентября в Кривом Роге раздались взрывы, россияне нанесли по городу удар 8 крылатыми ракетами типа "Калибр". Было повреждено гидротехническое сооружение. В реке Ингулец существенно повысился уровень воды.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по Кривому Рогу 14 сентября – это попытка затопить город.
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