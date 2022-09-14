Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
Вечером 14 сентября в Кривом Роге раздались взрывы
Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Воздушная тревога в Кривом Роге объявлена в 16:56.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - пишет Вилкул.
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