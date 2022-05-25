English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия нанесла ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждена линия электропередачи и дома

Россия нанесла ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждена линия электропередачи и дома

25 мая, 2022 среда
09:24
война с Россией

Ночью на 25 мая Россия ударила ракетами по Сумщине, повреждены около 20 будиков и линия электропередач

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграм.

"Ночь на Сумщине: ракетные удары по Краснополью. Около часа ночи с территории россии враг выпустил ракеты по нашему Краснополью", - написал он.

По предварительной информации, пуск произведен из самолета, не пересекающего государственную границу.

Предварительно обошлось без жертв.

"Пострадали дома мирных жителей Краснополья. Повреждены около 20 домов и ЛЭП (линия электропередач - ред.). Половина поселка осталась без электроэнергии", - добавил Живицкий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ракета
Читайте также:
Денис Пушилин
23 мая, 2022 понедельник
Пушилин заявил о намерении устроить в "ДНР" "международный трибунал" над защитниками Азовстали
22 мая, 2022 воскресенье
Говорить, что через 2-3 месяца мы начнем контрнаступление, пока рано, но время работает на врага, - Сергей Згурец
23 мая, 2022 понедельник
"Выглядит так, что у власти снова главный враг не Путин, а Порошенко", - политолог Гарань
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.27
    Покупка 34.27
    Продажа 35.89
  • EUR
    Покупка 36.15
    Продажа 38.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
25 мая
11:00
Вживую
Сборная Украины – срыв подготовки. Где сыграют следующий чемпионат?
10:39
За правительственной программой в более безопасные регионы переехали 600 предприятий
10:24
Зеленский заявил, что Украину устраивает политика Китая по поводу войны с Россией
10:24
Россия за 24 мая потеряла 100 военных, 11 дронов и самолет, – Генштаб ВСУ
10:23
Константин Москалец
Константин Москалец: Города военного времени
10:21
Чрезвычайники обезвредили в Украине более 1 тыс. взрывоопасных предметов в течение суток
09:56
Кулеба объяснил, почему не верит в деблокаду украинских портов с участием кораблей НАТО
09:55
Мошенники звонят родственникам пленных или пропавших без вести украинских военных и "предлагают информацию" за вознаграждение, - Генштаб ВСУ
09:52
В результате российской агрессии в Украине погибли 238 детей, более 433 - ранены
09:29
Украине не удастся компенсировать блокаду портов с помощью сухопутных маршрутов, - британская разведка
09:04
Виталий Портников
Виталий Портников: Две пощечины патриарху Кириллу
08:55
Трибунал над неонацистами в Мариуполе и "заминированный" элеватор в Днепре: новая подборка фейков и манипуляций от россиян
08:47
Жена командира полка "Азов" рассказала, в каких условиях содержатся пленные защитники Азовстали
08:33
Россияне за сутки убили в Северодонецке шестерых гражданских, по меньшей мере, восемь ранены
08:33
Новая Зеландия продолжила развертывание военного контингента на Соломоновых островах
08:27
Интервью
на фото: Tabakov
Павел Табаков: Жена готова была брать автомат и ехать защищать Оболонь
08:18
Обновлено
Российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО
08:14
Сергей Шойгу
В Кремле впервые признали, что "спецоперация" в Украине затягивается и готовится к длительной войне, - ISW
07:53
Враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу, попал в промышленное предприятие
07:31
Джо Байден
Стрельба в школе в США: Байден обратился к нации
07:16
китай
Китай призвал мир способствовать открытию "зеленых коридоров" для экспорта украинского зерна
07:06
Россия продолжает наступление на Северодонецк и активнее использует авиацию из-за нехватки высокоточного оружия, - Генштаб ВСУ
06:41
Стрельба в техасской школе: количество жертв возросло до 21
06:39
КНДР ракета
КНДР запустила три баллистические ракеты, Южная Корея и США осуществила ответные пуски
06:05
Анналена Бербок
Бербок: Россия не оставила Финляндии и Швеции другого выбора, как вступить в НАТО
06:00
"Рома" - "Фейенорд": где и когда смотреть финал Лиги конференций
05:40
Литва примет на реабилитацию украинских военных в ближайшие недели
05:24
Российские олигархи готовы передать активы Украине, чтобы откупиться от санкций, - министр финансов Канады
05:04
Иван Петряк
Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война, – украинский футболист Петряк
04:49
Россия обстреляла жилые кварталы Николаева из "Смерча"
04:35
"Шахтер" и немецкий топ-клуб почти согласовали трансфер 21-летнего Мудрика за 20 млн евро
03:44
Черноморские моряки РФ отказываются воевать против Украины из-за аварийного состояния кораблей
03:31
РФ собирается провести мобилизацию на временно оккупированной Херсонщине
03:18
Эра Свитолиной закончилась? В Украине впервые с 2012 года сменится первая ракетка
02:54
Россия нанесла авиаудар по Сумщине
02:34
Инфографика
Укрзализныця
Укрзализныця назначила на 25 мая один дополнительный эвакуационный поезд
02:06
Собор Петра и Павла
В Москве загорелся храм Петра и Павла
01:38
Андрей Ярмоленко
Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины по футболу
01:18
В Харькове раздались взрывы
01:08
Стрельба в школе: ученик в США убил 14 детей и учителя. Фото
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV