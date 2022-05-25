Россия нанесла ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждена линия электропередачи и дома

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграм.

"Ночь на Сумщине: ракетные удары по Краснополью. Около часа ночи с территории россии враг выпустил ракеты по нашему Краснополью", - написал он.

По предварительной информации, пуск произведен из самолета, не пересекающего государственную границу.

Предварительно обошлось без жертв.

"Пострадали дома мирных жителей Краснополья. Повреждены около 20 домов и ЛЭП (линия электропередач - ред.). Половина поселка осталась без электроэнергии", - добавил Живицкий.

Напомним, в ночь с 24 на 25 мая в Харькове раздались взрывы.

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