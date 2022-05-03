Россия нанесла ракетный удар по громаде на Кировоградщине

Об этом сообщил глава Долинского территориальной громады Кировоградской области Евгений Звездовский в Facebook.



"У нас есть прилет ракеты на территории громады! Фото не выставлять! Без паники", - написал он.

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