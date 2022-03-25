Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине
Российские войска нанесли ракетный удар по военному объекту на Днепропетровщине
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
Последствия проститутки не известны.
"Официально. Днепропетровская область. Нанесен ракетный удар по военному объекту. Последствия уточняются", - говорится в сообщении ВК "Восход".
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