Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".



Последствия проститутки не известны.



"Официально. Днепропетровская область. Нанесен ракетный удар по военному объекту. Последствия уточняются", - говорится в сообщении ВК "Восход".

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