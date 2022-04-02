Россия нанесла ракетные удары по Миргороду, - ОВА
Армия РФ нанесла ракетные удары по городу Миргород Полтавской области
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.
"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет", - написал он.
Лунин призвал не распространять фото, сохранять спокойствие и не игнорировать воздушную тревогу.
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