Россия нанесла ракетные удары по четырем городам, - Подоляк

Об этом он написал в Twitter.



"Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину. Европе это точно нравится?", - заметил Подоляк.

Напомним, на Волыни россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе .