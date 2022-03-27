Россия нанесла ракетные удары по четырем городам, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Луцку, Харькову, Житомиру, Ровно
Об этом он написал в Twitter.
"Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину. Европе это точно нравится?", - заметил Подоляк.
- Напомним, на Волыни россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе .
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