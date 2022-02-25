Россия нанесла ракетами удар в Запорожской области, есть жертвы, - ГПСУ

Об этом прессцентр Госпогранслужбы сообщил в Facebook.



"В 4.25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Пасад" в Запорожской области", - говорится в сообщении.



Там отметили, что среди пограничников есть погибшие и раненые.

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