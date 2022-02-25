Россия нанесла ракетами удар в Запорожской области, есть жертвы, - ГПСУ
РФ атаковала пограничное подразделение в Запорожской области
Об этом прессцентр Госпогранслужбы сообщил в Facebook.
"В 4.25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Пасад" в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Там отметили, что среди пограничников есть погибшие и раненые.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное