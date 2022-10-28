Россия нанесла по Украине 4,5 тыс. ракетных ударов и совершила более 8 тыс. авианалетов, – Зеленский
С начала полномасштабного вторжения Украина испытала на себе 4,5 тыс. ракетных ударов россиян
Об этом президент Украины Владимир Зеленский указал в вечернем обращении.
По словам Зеленского, за двое суток по Украине враги выпустили более 30 дронов. Украинские воины не допустили прорыва их вглубь страны и приземлили 23 "шахеда". Кроме того, ПВО превратило в металлолом управляемую авиационную ракету Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и очередной штурмовик Су-25.
"В общей сложности за этот период Россия совершила 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов. Но мы боремся, будем сбивать больше", - добавил Зеленский.
Он поблагодарил украинских военных, которые защищают небо, а также всех, кто присоединился к сбору средств на "ловцов" дронов.
"Только на платформе U24 это 665 тысяч человек из 70 стран мира. Совместными силами мы непременно будем подрезать крылья всем металлическим чудовищам, сколько бы и откуда их не летело в направлении Украины. Вражеские самолеты будут падать. Вражеские вертолеты будут падать. "Шахеды" будут падать. Не упадет только украинский народ! Героический народ, который точно войдет в мировую историю", – добавил Зеленский.
- Воздушные силы ВСУ в Херсонской области утром 27 октября сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25.
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