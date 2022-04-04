Россия нанесла несколько ракетных ударов по Николаеву
Утром 4 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные", – написал мэр.
Также Александр Сенкевич напомнил о запрете публикаций фото и видео с места происшествия.
- Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил о ракетном обстреле Одессы российскими военными.
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