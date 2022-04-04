Россия нанесла несколько ракетных ударов по Николаеву

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.



"Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные", – написал мэр.



Также Александр Сенкевич напомнил о запрете публикаций фото и видео с места происшествия.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил о ракетном обстреле Одессы российскими военными.

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