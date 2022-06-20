Россия нанесла массированный ракетный удар по Югу Украины: выпущено 14 ракет
20 июня в течение 3 часов россияне выпустили 14 ракет по Югу Украины
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Telegram .
Россия нанесла удары по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесчины и по Одессе.
"В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
В ОК "Юг" сообщили, что пострадавших среди мирных жителей нет.
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