Россия нанесла массированный ракетный удар по Югу Украины: выпущено 14 ракет

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Telegram .

Россия нанесла удары по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесчины и по Одессе.

"В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" сообщили, что пострадавших среди мирных жителей нет.