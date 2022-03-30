Россия нанесла два ракетных удара по Хмельницкому
Российский агрессор нанес два ракетных удара с воздуха по Хмельницкому
Об этом сообщили в приложении "єТривога".
В 23:11 власти Хмельницкого призвали граждан немедленно пойти в укрытие. Через полчаса появилась информация о двух ракетных ударах по городу.
Район и места поражения пока не разглашаются в целях безопасности. Воздушная тревога в Хмельницком закончилась в 00:16.
- Вечером 29 марта в российском Белгороде раздались взрывы.
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