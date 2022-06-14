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Главная война с Россией Россия нанесла авиаудары по Запорожью из штурмовика Су-25 и вертолетов Ми-8 и Ка-52

Россия нанесла авиаудары по Запорожью из штурмовика Су-25 и вертолетов Ми-8 и Ка-52

14 июня, 2022 вторник
09:01
война с Россией

Россия 13 июня обстреляла Запорожскую область из "градов", а также нанесла авиаудары из штурмовика и вертолетов

Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края в Фейсбуке.

"Населенные пункты Малиновка Темировка и Успеновка противник обстрелял из РСЗО "Град". По Каменскому и Малым Щербакам нанесены удары с Су-25 и двух вертолетов Ми-8, а по населенному пункту Зеленое Поле с вертолета Ка-52", – говорится в сообщении.

Россия сосредоточила основные усилия на содержании ранее захваченных территорий, огневом поражении позиций наших войск, рассредоточены сил во избежание огневого поражения со стороны Украины, отмечают Силы обороны.

Кроме того, противник усовершенствовал инженерное оборудование линии обороны и в отдельных районах проводил воздушную разведку с применением беспилотников.

По данным Запорожского края основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточивать в районе Васильевки, Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области.

Оккупанты на захваченных территориях продолжают грабить местное население и незаконно конфисковывать имущество предприятий. В городе Энергодар сотрудники так называемой "народной милиции" под угрозой использования оружия захватили помещение оператора связи ООО "Интернет Сервис Групп", указали Силы обороны.

Кроме того, в селе Каменка Пологовского района военнослужащие РФ угнали автомобиль местного жителя.

Россия на оккупированной территории продолжает похищать людей: в Токмаке, Энергодаре и селе Константиновка Мелитопольского района кафиры похитили троих мужчин и женщину, место нахождения их неизвестно.

  • По состоянию на 14 июня кафиры штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города.

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Запорожье
авиаудар
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