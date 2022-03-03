Россия нанесла авиаудары по школам и гражданским домам в Чернигове, из-под завалов извлекли тела 22 человек
Российская авиация атаковала школы и частные дома в Чернигове
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.
"Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. По информации ГСЧС, предварительно 9 погибших и 4 травмированы", - написал он.
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"По состоянию на 15:30 в результате авиационных ударов из-под завалов изъяты тела 22 человек. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении ГСЧС.
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