Россия нанесла авиаудар по Житомирщине, пострадали три человека
В Коростенском районе Житомирской области российский авиаудар повредил 13 зданий
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайной ситуации в Telegram.
"20 марта в Житомирской области, в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района, произошло повреждение 13 зданий. Предварительно травмированы три человека", - говорится в сообщении.
Пожары ликвидированы. Спасатели продолжают разбирать завалы.
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