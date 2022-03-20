Россия нанесла авиаудар по Житомирщине, пострадали три человека

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайной ситуации в Telegram.

"20 марта в Житомирской области, в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района, произошло повреждение 13 зданий. Предварительно травмированы три человека", - говорится в сообщении.



Пожары ликвидированы. Спасатели продолжают разбирать завалы.