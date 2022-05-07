Россия нанесла авиаудар по Сумщине, ранен пограничник
7 мая Россия обстреляла две громады Сумской области с авиации
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
"Территории Миропольской и Хотинской громад с воздуха обстреляла вражеская российская авиация", - написал он.
Живицкий добавил, что обстрел произошел около 13:00, были применены ракеты "воздух – земля".
"В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины", - отметил глава ОВА.
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