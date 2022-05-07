Россия нанесла авиаудар по Сумщине, ранен пограничник

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Территории Миропольской и Хотинской громад с воздуха обстреляла вражеская российская авиация", - написал он.

Живицкий добавил, что обстрел произошел около 13:00, были применены ракеты "воздух – земля".

"В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины", - отметил глава ОВА.