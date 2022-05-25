Россия нанесла авиаудар по Сумщине
Вечером 24 мая Российская Федерация обстреляла Сумскую область
Об этом в отчете сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Около 20:00 российский самолет нанес ракетные удары по территории Шалыгинской общины. Еще раньше, в 17:00, российский враг обстрелял из Эсманской и Новослободской общины со своей территории.
"Россияне все же продолжают нарушать технику безопасности и правила обращения с собственным оружием. Видимо, поэтому у них на территории и разрушаются здания и предприятия. Все время что-то у них происходит у наших границ с Сумщиной. Но чертовски тех орков", - написал Живицкий.
Пострадавших в результате российских обстрелов – нет.
- 19 мая россияне обстреляли с территории РФ Старые Вырки в Сумской области, повредив дом и хозяйственные постройки.
- В течение 21 мая оккупанты обстреляли Сумщину с территории России артиллерией и ракетами.
- 23 мая российские войска совершали активный обстрел пограничных населенных пунктов Сумщины со своей территории. Повреждены частные дома.
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