Россия нанесла авиаудар по Лисичанску: по меньшей мере трое погибших
Российский авиаудар по Лисичанску 16 июня попал в одно из зданий, где скрывались люди
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.
"Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из зданий, где скрывались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых", - написал он.
По словам Гайдая, спасатели разбирают завалы.
Напомним, Россия удерживает в Черном море три носителя крылатых ракет: две подводные лодки и корабль.
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