Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.

"Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из зданий, где скрывались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых", - написал он.

По словам Гайдая, спасатели разбирают завалы.

Напомним, Россия удерживает в Черном море три носителя крылатых ракет: две подводные лодки и корабль.

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