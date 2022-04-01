Россия нанесла авиаудар по Киевщине: пострадало одно из сел Бучанского района

Об этом сообщили в полиции Киевской области.



Из-за вражеского авиаудара разрушены несколько домов.



"В Бучанском районе от авиаудара врага пострадало одно из сел района. Как результат, полностью разрушены несколько жилых домов граждан. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.





31 марта стало известно, что русские войска продолжают сосредоточивать свои удары по Украине в четырех районах, в том числе и Киев.

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