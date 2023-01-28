Россия нанесла авиаудар по детсаду и спорткомплексу в Сумской области
В субботу, 28 января, российские террористы нанесли авиационный удар по территории Сумщины
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
"В результате удара по территории г. Середино-Буда Шосткинского района была уничтожена стена двухэтажного дома, повреждено здание спортивного комплекса, в детском саду повреждены окна, а также повреждены окна в частных домах", - пишут в ОВА.
Последствия уточняются. Предварительно обошлось без жертв.
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