Россия нанесла авиаудар по детсаду и спорткомплексу в Сумской области

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"В результате удара по территории г. Середино-Буда Шосткинского района была уничтожена стена двухэтажного дома, повреждено здание спортивного комплекса, в детском саду повреждены окна, а также повреждены окна в частных домах", - пишут в ОВА.

Последствия уточняются. Предварительно обошлось без жертв.

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