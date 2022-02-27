Россия нанесла авиаудар по Чернигову, пострадавших нет, - ОГА
Второй раз авиация РФ нанесла ракетный удар по центру Чернигова
Об этом сообщила пресс-служба ОГА в Facebook.
Там отметили, что удары наносят рядом с жилыми домами и историческими достопримечательностями.
"В этот раз ракета попала вблизи областного молодежного центра (бывший кинотеатр им. Щорса). По предварительным данным спасателей, пострадавших в результате этого авиаудара нет", - говорится в сообщении.
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