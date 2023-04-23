Россия нанесла 8 ракетных и 37 авиаударов, а ВСУ отразили 58 атак врага, - Генштаб

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ.

ВСУ отразили 58 вражеских атак, а также уничтожили Ми-24 и 4 БПЛА

Отмечается, что основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

За сутки украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и 4 БПЛА противника: 2 разведывательных - "Орлан-10" и "Zala" и 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет".

А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.

Российская армия нанесла 8 ракетных и 37 авиационных ударов

Российская Федерация за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и произвела около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В результате атак погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Зализне, Пивничне, Пивденне, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненьке, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. Кроме этого, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении минувших суток враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Зализничне, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомыс на Херсонщине и Херсон.