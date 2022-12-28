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Главная война с Россией Россия нанесла 70 ударов по Сумской области. Агрессор использовал артиллерию, минометы и квадрокоптер

Россия нанесла 70 ударов по Сумской области. Агрессор использовал артиллерию, минометы и квадрокоптер

28 декабря, 2022 среда
22:15
война с Россией

За день, 28 декабря, российские захватчики нанесли 70 ударов по территории Сумской области

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне били по Середино-Будской, Краснопольской, Миропольской, Зноб-Новгородской и Белопольской громадах Сумской области. Известно о 70 прилетах.

"Миропольская громада подверглась минометному обстрелу с территории РФ. 13 мин разорвались на пограничные. По Зноб-Новгородской громаде противник ударил трижды. 14 прилетов из минометов и автоматные очереди применили россияне. Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (18 прилетов)", - пишет Живицкий.

Середино-будская громада: 10 вражеских снарядов из САУ разорвались на пограничные. Краснопольскоя громада: россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

Обошлось без человеческих жертв.

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