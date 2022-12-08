Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россия нанесла 55 ударов из минометов по Сумской области

Россия нанесла 55 ударов из минометов по Сумской области

8 декабря, 2022 четверг
23:29
война с Россией

За день, 8 декабря, российские войска нанесли 55 ударов по Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне били по Хотинской и Шалыгинской громадах Сумской области. В общей сложности известно о 55 ударах. Обошлось без жертв и разрушений.

"Шалыгинская громада: россияне открывали огонь по двум приграничным селам. 25 мин (120 мм и 82 мм калибра) разорвались на нашей территории. Хотинская громада: здесь противник тоже гнал из минометов. Было 15 прилетов", - пишет Живицкий.

  • Во вторник, 6 декабря, российские террористы нанесли удары по сельской амбулатории и ферме в Сумской области, 17 животных погибли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Сумщина
Военные новости
воєнні злочини Росії
Читайте также:
7 декабря, 2022 среда
Авиабазы РФ поразили не дроны Укроборонпрома или советские "стрижи", это другая разработка, их невозможно глушить, - FT
меркель
7 декабря, 2022 среда
Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО, и похвалила Минские соглашения
Владимир Путин
7 декабря, 2022 среда
Путин о ядерном оружии: ударим в ответ на удар по РФ
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.49
    Покупка 39.49
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
9 декабря
00:15
Сборная Испании по футболу объявила имя нового главного тренера
00:05
На фото Дмитрий Кулеба
Призываю мир не бояться распада России, - Кулеба
2022, четверг
8 декабря
23:43
Кадыровцы сбежали из Запорожской АЭС перед приездом МАГАТЭ, - Центр национального сопротивления
23:39
Россия созывает Совбез ООН из-за поставок Украине вооружения странами Запада
23:18
Минный террор должен быть среди пунктов обвинения против РФ за агрессию, – Зеленский
23:14
Вблизи аэродрома в Мелитополе раздались взрывы, - Федоров
23:14
Владимир Путин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 декабря
22:43
Обновлено
Зеленский посмертно отметил четырех полицейских, подорвавшихся на минах в Херсонской области
22:42
"Наибольший вызов для саперов со времен Второй мировой": госдеп США о разминировании Украины
22:35
ЕС планирует увеличить на €2 млрд фонд, возмещающий странам военную помощь Украине, - Bloomberg
22:16
Обновлено
Россияне обстреляли Харьковщину: ракета попала в частный дом, пострадали четыре человека
22:02
OPINION
Миф о "силе русского оружия" рухнул окончательно. Дальше рухнет сама Россия
21:58
Латвия
По меньшей мере 11 тысяч беженцев из Украины, выехавших в Латвию, устроились на работу
21:56
Эмманюэль Макрон
Бесплатные презервативы для молодежи: Макрон начал реформы во Франции
21:40
Конгресc США
Нижняя палата конгресса поддержала оборонный бюджет США с $800 млн для Украины
21:23
Флаг Словакии
Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины
21:15
"Символизирует тепло, которое мы хотим передать из Бельгии": Европарламент подарил Украине генератор
21:12
"Зима будет тяжелой": в Минздраве дали советы, как избежать переохлаждения
20:57
Европарламент
Европарламент рассмотрит резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа
20:36
Россияне обстреляли жилой сектор Торецка из артиллерии: убили человека, еще двоих ранили
20:26
Правительство Дании передает Николаеву 50 современных систем очищения воды
20:25
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:16
Латвия
Нескольких граждан Украины не пустили в Латвию по подозрению в поддержке агрессии РФ
20:06
Эксперты сравнили Мариуполь с Грозным в Чечне и Алеппо в Сирии. Оккупанты повредили и уничтожили 80% медучреждений в городе
20:04
OPINION
Истерическая война
20:00
"Коридоры солидарности": Еврокомиссия и ЕБРР выделили €1 миллиард для развития украинского экспорта
19:45
Житомирский областной совет поддержал обращение о запрете московской церкви, инициированное "ЕС"
19:38
Оккупанты за текущие сутки нанесли 2 ракетных и 3 авиационных удара, а также более 20 раз избивали с РСЗО
19:34
Норвегия присоединилась к решению ЕС, G7 и Австралии о потолке цен на российскую нефть
19:29
ВСУ с начала суток поразили 5 вражеских пунктов управления и 8 районов скопления захватчиков
19:29
Эксклюзив
Китаю уже не нравится, что делает Путин, - Климкин
19:16
Кирилл Шевченко
Экс-главу НБУ Шевченко заочно арестовали по подозрению в масштабных хищениях
18:54
ЕС в новом пакете санкций запретит экспорт в РФ ноутбуков и камер, - Politico
18:52
Власти РФ отказывают родственникам погибших военных в компенсациях и лгут о долларовых вознаграждениях от Украины за убийства оккупантов, - Генштаб
18:43
Заплакал при упоминании о страданиях украинцев. Папа Римский не сдержал эмоций во время публичной молитвы
18:33
Одну задержали, двое скрылись: СБУ разоблачила в Херсонской области трех коллаборанток
18:22
Эксклюзив
Запорожское направление перспективно и для нас, и для противника, - полковник СБУ Костенко
18:21
Эксклюзив
В ближайшее время Украина получит танки Leopard от Германии, - военный эксперт Рябых
18:19
Уступают футболу, экстрасенсам и развлечениям. В России шоу поропагандистов резко теряют аудиторию
18:04
В Житомирской области супруги подорвались на вражеской мине, 8 детей остались сиротами
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV