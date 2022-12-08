Россия нанесла 55 ударов из минометов по Сумской области
За день, 8 декабря, российские войска нанесли 55 ударов по Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Россияне били по Хотинской и Шалыгинской громадах Сумской области. В общей сложности известно о 55 ударах. Обошлось без жертв и разрушений.
"Шалыгинская громада: россияне открывали огонь по двум приграничным селам. 25 мин (120 мм и 82 мм калибра) разорвались на нашей территории. Хотинская громада: здесь противник тоже гнал из минометов. Было 15 прилетов", - пишет Живицкий.
- Во вторник, 6 декабря, российские террористы нанесли удары по сельской амбулатории и ферме в Сумской области, 17 животных погибли.
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