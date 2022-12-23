Россия нанесла 54 удара по Сумщине. Повреждены частный дом, магазин и сельский дом культуры

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под обстрелы попали Белопольская, Хотинская и Зноб-Новгородская громады Сумской области.

"Белопольскою громаду россияне обстреляли 4 раза из минометов. 37 мин разорвались на пограничные. Поврежден частный дом, сельский Дом культуры и магазин", - пишет Живицкий.

По Хотинской громаде русские террористы избивали из артиллерии. Зафиксировано 12 прилетов. А в Знов-Новгородской громаде, пострадавшей от минометных обстрелов, известно о 5 прилетах.

Во всех случаях люди не пострадали.

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