Россия нанесла 33 удара по Сумщине. Повреждена ферма
За день, 10 января, российские террористы нанесли 33 удара по территории Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Под обстрелы россиян попали Великописаревская и Эсманьская громады.
"Великописаревскою громаду враг дважды обстрелял пограничные минометы. Всего было 12 прилетов. В результате обстрела повреждены склады местной фермы. По Эсманьской громаде российские войска ударили из минометов, 21 прилет", - написал Живицкий.
Обошлось без жертв.
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