Россия нанесла 33 удара по Сумщине. Повреждена ферма

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под обстрелы россиян попали Великописаревская и Эсманьская громады.

"Великописаревскою громаду враг дважды обстрелял пограничные минометы. Всего было 12 прилетов. В результате обстрела повреждены склады местной фермы. По Эсманьской громаде российские войска ударили из минометов, 21 прилет", - написал Живицкий.

Обошлось без жертв.

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