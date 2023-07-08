Россия нанесла 271 удар по энергообъектам Украины с начала полномасштабной войны
С начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 271 попадание в объекты энергетической инфраструктуры, некоторые из них не подлежат восстановлению
Об этом идет речь на сайте Министерства энергетики.
Отмечается, что россияне совершали массированные атаки по украинской энергетической системе с 10 октября по 9 марта. С тех пор Украина потеряла 50% всей энергосистемы, включая генерацию и систему передачи. Некоторые из объектов были разрушены до основания и не подлежат восстановлению.
По словам министра энергетики, сейчас начата самая масштабная ремонтная кампания за всю историю Украины, чтобы максимально восстановить поврежденные объекты до следующего отопительного сезона. Галущенко отметил, что уже разработаны и реализуются краткосрочные планы по восстановлению инфраструктуры до следующей зимы, и долгосрочные – рассчитаны на более длительный срок.
Он отметил, что Всемирный банк оценил ущерб энергетики в 11 млрд долларов, однако эта цифра ежедневно увеличивается.
"После проведенной оценки происходили следующие обстрелы, и убытки уже гораздо больше. Например, есть большой вопрос, в каком состоянии мы получим ЗАЭС после деоккупации и сколько нам нужно будет средств для того, чтобы ее соответствующим образом отремонтировать и запустить в работу", - добавил Галущенко.
- 21 июня стало известно, что США предоставит Украине новый пакет финансовой помощи в размере $1,3 млрд. Из них 520 миллионов долларов инвестируют в капитальный ремонт энергосистемы.
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