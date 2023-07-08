Об этом идет речь на сайте Министерства энергетики.

Отмечается, что россияне совершали массированные атаки по украинской энергетической системе с 10 октября по 9 марта. С тех пор Украина потеряла 50% всей энергосистемы, включая генерацию и систему передачи. Некоторые из объектов были разрушены до основания и не подлежат восстановлению.

По словам министра энергетики, сейчас начата самая масштабная ремонтная кампания за всю историю Украины, чтобы максимально восстановить поврежденные объекты до следующего отопительного сезона. Галущенко отметил, что уже разработаны и реализуются краткосрочные планы по восстановлению инфраструктуры до следующей зимы, и долгосрочные – рассчитаны на более длительный срок.

Он отметил, что Всемирный банк оценил ущерб энергетики в 11 млрд долларов, однако эта цифра ежедневно увеличивается.

"После проведенной оценки происходили следующие обстрелы, и убытки уже гораздо больше. Например, есть большой вопрос, в каком состоянии мы получим ЗАЭС после деоккупации и сколько нам нужно будет средств для того, чтобы ее соответствующим образом отремонтировать и запустить в работу", - добавил Галущенко.