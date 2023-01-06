Россия нанесла 2 удара из САУ по Сумщине

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В течение дня россияне ударили из САУ по приграничной Шалыгинской громаде. Было 2 прилета. Обошлось без жертв и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц!", - написал Живицкий.

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