Россия нанесла 2 удара из САУ по Сумщине
В пятницу, 6 января, российские террористы нанесли 2 удара по территории Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"В течение дня россияне ударили из САУ по приграничной Шалыгинской громаде. Было 2 прилета. Обошлось без жертв и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц!", - написал Живицкий.
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