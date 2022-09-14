Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне напряженная и динамичная в развитии, контролируется Силами обороны. Враг продолжает боевые действия на ранее обустроенных рубежах обороны, уступая и предпочитая дистанционные действия. Российская авиация нанесла за сутки, 13 сентября, 18 авиационных ударов по позициям ВСУ", - пишут в ночном отчете "Юга".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb