Россия нанесла 18 авиаударов по ВСУ на Юге
Российский агрессор за сутки, 13 сентября, нанес 18 авиационных ударов по позициям украинских защитников
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в операционной зоне напряженная и динамичная в развитии, контролируется Силами обороны. Враг продолжает боевые действия на ранее обустроенных рубежах обороны, уступая и предпочитая дистанционные действия. Российская авиация нанесла за сутки, 13 сентября, 18 авиационных ударов по позициям ВСУ", - пишут в ночном отчете "Юга".
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