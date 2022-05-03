Россия намерена затянуть захваченные территории Юга Украины в состав временно оккупированного Крыма, – украинская разведка

Об этом сообщило Министерство обороны Телеграмм со ссылкой на данные Главного управления разведки.



"РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство. О разработке соответствующего плана со сроком по меньшей мере до 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олегом Крючковым, – говорится в сообщении.



"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", – говорится в сообщении ГУР.



В то же время кафиры пытаются убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. Так, 1 мая в Геническе новый "председатель горсовета" Андрей Клочко организовал торжественное поднятие флага РФ. Горожане проигнорировали рашистский "праздник".



Предприятия Ростовской области на заказ производят печати и штампы для оккупационных администраций Мариуполя, в частности, для образовательных учреждений, больниц, полиции, ЗАГСов и административных учреждений. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками.



"На заказных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация", – отмечает ГУР.



В июне подобные штампы и печати якобы должны производиться для оккупированного Херсона.



В Мариуполе 3 мая россияне ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.

Напомним, пока нет никаких признаков военной помощи России со стороны других стран.