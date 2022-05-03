Россия намерена затянуть захваченные территории Юга Украины в состав временно оккупированного Крыма, – украинская разведка
Оккупанты распространяют информацию среди своих военных, что "спецоперация" продлена до сентября 2022 года
Об этом сообщило Министерство обороны Телеграмм со ссылкой на данные Главного управления разведки.
"РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство. О разработке соответствующего плана со сроком по меньшей мере до 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олегом Крючковым, – говорится в сообщении.
"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", – говорится в сообщении ГУР.
В то же время кафиры пытаются убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. Так, 1 мая в Геническе новый "председатель горсовета" Андрей Клочко организовал торжественное поднятие флага РФ. Горожане проигнорировали рашистский "праздник".
Предприятия Ростовской области на заказ производят печати и штампы для оккупационных администраций Мариуполя, в частности, для образовательных учреждений, больниц, полиции, ЗАГСов и административных учреждений. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками.
"На заказных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация", – отмечает ГУР.
В июне подобные штампы и печати якобы должны производиться для оккупированного Херсона.
В Мариуполе 3 мая россияне ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.
- Напомним, пока нет никаких признаков военной помощи России со стороны других стран.
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