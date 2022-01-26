Россия намерена восстановить советскую империю, - президент Латвии о ситуации у границы Украины

Об этом сообщает Delfi .



По словам президента Латвии, новое измерение агрессивной риторики России является прямой ультимативной угрозой НАТО и ее членам, считает Левитс. Он напомнил, что требования России включают и вывод сил НАТО из 14 стран-членов альянса, вступивших в организацию после 1997 года, и гарантии того, что НАТО не будет расширяться.



"Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее агрессия против Украины, продолжающаяся с 2014 года, демонстрирует намерение восстановить упавшую в 1990-1991 годах советскую империю благодаря попыткам угнетенных наций восстановить свободу. Российское политическое мышление застряло в категории, измерялась размером захваченных территорий, а Европа была поделена на сферы интересов крупных государств", - подчеркнул Левитс.



Он отметил, что НАТО как сильнейшая организация по обороне демократических стран и Евросоюз, как сильнейшее экономическое и демократическое объединение, основываются на взаимной солидарности. И НАТО и ЕС готовы защищать свои ценности.



Как бы Россия ни пыталась, повернуть колесо истории невозможно, считает Левитс. Президент Латвии подчеркнул, что способ российского мышления и основанные на нем требования к НАТО, странам-членам Альянса и Украине неприемлемы.



"Сферам влияния или зонам привилегированных интересов нет места в современной Европе и мире. Это противоречит мировому порядку, определенному Уставом ООН, международным правом, правом народов на самоопределение, основными принципами демократии. Каждое государство имеет право самостоятельно выбирать свою оборонную политику, своих союзников и организации , в которые вступать. Страна, которая агрессивно ведет себя и хочет вернуть утраченные времена, не укрепляет доверие своих соседей", - подчеркнул президент в своем докладе.



Левитс подчеркнул, что диалог западных союзников с Россией с целью попытки деэскалации ситуации желателен, однако высказанные РФ требования не могут быть основой для этого диалога и даже не подлежат обсуждению. Есть возможности искать в диалоге отдельные точки соприкосновения, например, вопросы контроля за вооружением и предотвращения инцидентов.



Президент Латвии подчеркнул, что любая агрессия против другой страны незначительна. Для предотвращения российской агрессии, цене, которую должно заплатить РФ, следует быть больше выгоды. Это означает, что ответ США, НАТО и ЕС, особенно в области санкций, должен быть единственным и неотвратимым.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает , что Россия дестабилизирует Украину, потому что боится расширения демократии от нее.

Напомним, Латвия заявила о готовности предоставить Украине летальное и нелетальное вооружение.

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