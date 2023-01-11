Россия намерена устроить теракт в Луганской области, чтобы обвинить в этом ВСУ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне намерены обстрелять одно из медучреждений в Луганской области. Для того чтобы дискредитировать ВСУ, оккупанты могут ударить по одной из больниц области, где еще есть гражданское население.

"Оккупационная администрация врага на временно оккупированных территориях Луганщины испытывает серьезные проблемы с настроениями местного населения. Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений на обслуживание российских военных. В частности простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги" , – отмечают в ЦНС.

Оккупанты системно обстреливают оккупированные города, чтобы строить пропагандистские материалы и цинично манипулировать оставшимися на ВТО гражданами.

"Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий быть максимально внимательными возле объектов гражданской инфраструктуры. Также по возможности призываем выехать на подконтрольную Киеву территории", - говорится в сообщении.

10 января в Генштабе рассказали, что больницы в Бердянске на Запорожье переполнены из-за больших потерь оккупантов, поэтому россияне за неделю создали еще три военных госпиталя.

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