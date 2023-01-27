Россия намерена перевести временно оккупированные территории Украины на московское время
В РФ разработали проект закона о переводе временно оккупированных территорий Доецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины на московское время
Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.
"Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после "принятия" в ее состав 4 новых субъектов. В ближайшее время "ДНР", "ЛНР", Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время", - отметили в ведомстве. страны-агрессорки.
Следует отметить, что оккупированный Крым Россия перевела на московское время в 2014 году.
Московское время (UTС+3) в течение года неизменно. В Украине же летом действует время UTС+3, а зимой — UTС+2. Таким образом, в зимний период разница между Киевом и Москвой составляет 1 час.
- 30 сентября 2022 г. президент Владимир Путин подписал "соглашения" о "вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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