Россия намерена депортировать в ОРДЛО жителей Северодонецка, - разведка Британии
Оккупанты заявляют, что они пытаются создать "гумкоридоры", чтобы мирные жители смогли эвакуироваться из Северодонецка
Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, опубликованном в Twitter .
Как в Сирии, так и в Украине, Россия имеет прецедент использования односторонне объявленных "гумкоридоров" как механизма для принудительного перемещения населения.
По мнению разведчиков, находящиеся в Северодонецке украинцы, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию этого коридора. Предложенный маршрут приведет их в город Сватово, оккупированный с 2014 года.
"Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложение выйти через коридор, россияне, скорее всего, будут настаивать на том, что будут делать меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе", - говорится в сообщении.
Также в отчете отмечается, что за два дня Россия, вероятно, возобновила свои усилия с целью углубиться в Донецкую область и охватить Северодонецкий котел с севера.
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