Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, опубликованном в Twitter .

Как в Сирии, так и в Украине, Россия имеет прецедент использования односторонне объявленных "гумкоридоров" как механизма для принудительного перемещения населения.

По мнению разведчиков, находящиеся в Северодонецке украинцы, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию этого коридора. Предложенный маршрут приведет их в город Сватово, оккупированный с 2014 года.

"Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложение выйти через коридор, россияне, скорее всего, будут настаивать на том, что будут делать меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе", - говорится в сообщении.

Также в отчете отмечается, что за два дня Россия, вероятно, возобновила свои усилия с целью углубиться в Донецкую область и охватить Северодонецкий котел с севера.