Россия намекает, что может заблокировать единственный гумкоридор в Сирии, чтобы давить на Запад по вопросу санкций, - NYT
Россия может использовать единственный гуманитарный коридор, оставшийся в Сирии на границе с Турцией в противостоянии с Западом по поводу санкций из-за войны в Украине
Об этом со ссылкой на троих дипломатов, сообщает The New York Times .
Если этот гумкоридор закроют, тысячи сирийцев уедут из страны, что усугубит кризис с беженцами в Европе.
Россия может воспользоваться голосованием в июле по работе коридора в Совете Безопасности ООН.
По мнению дипломатов, РФ может оказывать давление на страны, которых может затронуть волна беженцев из Сирии, и получить от них помощь в обходе санкций.
Ряд стран Совбеза, среди которых США, собираются направить Москве "чёткий сигнал" с призывом не закрывать маршрут через "Баб Аль-Хава". Один из источников уверяет, что нет никаких гарантий, что к нему прислушиваются.
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