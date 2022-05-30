Россия намекает, что может заблокировать единственный гумкоридор в Сирии, чтобы давить на Запад по вопросу санкций, - NYT

Об этом со ссылкой на троих дипломатов, сообщает The New York Times .

Если этот гумкоридор закроют, тысячи сирийцев уедут из страны, что усугубит кризис с беженцами в Европе.

Россия может воспользоваться голосованием в июле по работе коридора в Совете Безопасности ООН.

По мнению дипломатов, РФ может оказывать давление на страны, которых может затронуть волна беженцев из Сирии, и получить от них помощь в обходе санкций.

Ряд стран Совбеза, среди которых США, собираются направить Москве "чёткий сигнал" с призывом не закрывать маршрут через "Баб Аль-Хава". Один из источников уверяет, что нет никаких гарантий, что к нему прислушиваются.