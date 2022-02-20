"Россия нам не враг". Нацполиция разоблачила организаторов проплаченного митинга в Киеве
19 февраля сотрудники департамента стратегических расследований Национальной полиции провели санкционированные обыски у лиц, занимавшихся организацией и проведением проплаченных акций пророссийской окраски
По данным правоохранителей, группа лиц непосредственно отвечала за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение участвовали бы в митингах, рассказывает официальный сайт Национальной полиции.
"20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание телекартинки для российских пропагандистских СМИ", - отмечается в сообщении.
В общей сложности планировалось вывести к Офису президента 1500 человек.
Во время обысков полицейские изъяли флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами "Россия нам не враг", "Мы за мир!" и т.п., "черновые" записи, десятки мобильных телефонов и банковских карт.
Проводятся процессуальные мероприятия.
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