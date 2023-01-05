Россия налаживает с Ираном маршрут для бесперебойных поставок оружия, - ISW
Россия и Иран строят новый трансконтинентальный маршрут для поставки оружия в обход санкций и "иностранного вмешательства"
Об этом сообщает Институт изучения войны.
"Россия, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы обеспечить большее количество систем высокоточного оружия для использования в Украине", - говорится в сообщении.
РФ и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут в обход санкций и "иностранного вмешательства". Российские и иранские официальные лица могут частично вести переговоры о торговом маршруте для поддержки более последовательных поставок оружия между двумя странами, отмечают эксперты.
28 декабря иранские государственные СМИ заявили, что Иран в скором времени получит из России 24 истребителя Су-35, вероятно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства.
Российский блогер заявил, что эти системы высокоточного оружия позволят российским силам более эффективно наносить удары по украинским тылам, защищаемым западными зенитными и противоракетными системами, чем их нынешняя пилотируемая авиация.
"Высокопоставленные чиновники США сообщили 9 декабря, что Россия оказывает беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на системы вооружений иранского производства", – добавили в Институте изучения войны.
- В конце декабря 2022 года в США, Иран предупредил , что "терпение безосновательных обвинений и непристойных заявлений не безгранично". Ведь в речи в конгрессе США президент Украины Зеленский заявил, что сотни смертоносных дронов, отправленных Ираном в Россию, стали угрозой для критической инфраструктуры Украины.
- Впоследствии министерство иностранных дел Ирана пригрозило Украине правовыми последствиями из-за обвинений в адрес Тегерана в снабжении РФ беспилотников.
- Уже 29 декабря 2022 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил , что предварительные договоренности по поставкам иранских баллистических ракет для России есть, однако в Иране не все хотят помогать Путину.
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