Россия находится в процессе передачи председательства в Арктическом совете Норвегии, - Bloomberg

Об этом информирует Bloomberg .

Процесс передачи председательства Норвегии состоится во время онлайн-встречи. Отмечают, что на нем, вероятно, не будут присутствовать министры правительств арктических стран. Впрочем, подготовку к переходу председательства должны будут согласовать все восемь стран - Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, США и Канада.

Норвегия за время двухлетнего председательства хочет "убедиться, что Арктический совет выживет". Также она планирует возобновить "все соответствующие коммуникации по всем видам деятельности". Приоритетами Норвегии в Арктическом совете являются: климат, устойчивое экономическое развитие и забота о людях в Арктике, в частности, привлечение молодежи и помощь коренным народам.

Арктический совет является основным межправительственным форумом для сотрудничества в вопросах Арктики, в частности, в вопросах изменения климата, проблем коренных народов и управления. В июне этого года совет объявил о возобновлении работы над проектами, в которых не участвует Россия. Так снова запустят 70 проектов, то есть около половины работ, утвержденных до февраля 2022 года.

Издание пишет, что в настоящее время обостряется борьба за влияние в Арктике. Так, Китай, рассматривающий регион как транспортный путь в Европу, является одним из 13 государств-наблюдателей в совете. В прошлом году он не поддержал исключение России и обосновал это отсутствием правового механизма.