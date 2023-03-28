Россия находится в процессе передачи председательства в Арктическом совете Норвегии, - Bloomberg
Россия и Норвегия находятся в конструктивном процессе передачи председательства в Арктическом совете, работу которого приостановили после вторжения РФ в Украину
Об этом информирует Bloomberg .
Процесс передачи председательства Норвегии состоится во время онлайн-встречи. Отмечают, что на нем, вероятно, не будут присутствовать министры правительств арктических стран. Впрочем, подготовку к переходу председательства должны будут согласовать все восемь стран - Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, США и Канада.
Норвегия за время двухлетнего председательства хочет "убедиться, что Арктический совет выживет". Также она планирует возобновить "все соответствующие коммуникации по всем видам деятельности". Приоритетами Норвегии в Арктическом совете являются: климат, устойчивое экономическое развитие и забота о людях в Арктике, в частности, привлечение молодежи и помощь коренным народам.
Арктический совет является основным межправительственным форумом для сотрудничества в вопросах Арктики, в частности, в вопросах изменения климата, проблем коренных народов и управления. В июне этого года совет объявил о возобновлении работы над проектами, в которых не участвует Россия. Так снова запустят 70 проектов, то есть около половины работ, утвержденных до февраля 2022 года.
Издание пишет, что в настоящее время обостряется борьба за влияние в Арктике. Так, Китай, рассматривающий регион как транспортный путь в Европу, является одним из 13 государств-наблюдателей в совете. В прошлом году он не поддержал исключение России и обосновал это отсутствием правового механизма.
- 31 января скандинавские профсоюзы журналистов обвинили Международную федерацию журналистов (IFJ) в коррупционной деятельности и недемократических методах работы из-за сотрудничества с журналистами российских государственных СМИ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.73
Покупка 37.73Продажа 38.53
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное