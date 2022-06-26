Об этом информирует американский международный телеканал Bloomberg .

"После месяцев балансировки на грани дефолта Россия теперь находится всего "за несколько часов" до драматического момента финансового сражения, которое США и другие вели против Кремля из-за его вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером истекает российский льготный период примерно на $100 миллионов пропущенных выплат по облигациям, заблокированным из-за широких санкций: "Официальной декларации не будет, и Россия уже обжалует это назначение, но если инвесторы не получат деньги до установленного срока, в понедельник утром произойдет "случай" дефолта", согласно документам облигаций".

Россия после санкций стала экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве мировых стран.

"Для России это станет первым иностранным дефолтом после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году. В начале этого года страна была очень близка к такому моменту, но сумела сбежать, изменив методы оплаты. Впоследствии этот альтернативный путь был перекрыт в мае – всего за несколько дней до выплаты 100 миллионов долларов – когда США закрыли лазейку в санкциях, позволяющую американским инвесторам получать выплаты по государственным облигациям", - добавили в ведомстве.

Владельцы облигаций могут объединиться, чтобы сделать собственное заявление, однако, вероятно, они предпочитают подождать, следить за войной в Украине уровнем санкций, чтобы выяснить шансы вернуть свои деньги или хотя бы часть из них.

"Объявление дефолта является символическим событием. Российское правительство уже лишилось возможности упускать долг в долларах. Уже сейчас Россия не может одалживать у большинства зарубежных стран", - сказал экономист исследовательского института Номура в Токио Такахиде Киучи.

Поскольку санкции против российских органов власти, банков и физических лиц все больше перекрывают пути платежей, Россия утверждает, что выполнила свои обязательства перед кредиторами, перечислив майские платежи местному платежному агенту, даже если у инвесторов нет собственных средств.

Министр финансов Антон Силуанов назвал оправданием для изменения валюты "форс-мажор", назвав ситуацию "фарсом": "Есть все основания утверждать, что искусственно запрещая Российской Федерации обслуживать внешний суверенный долг целью является применение ярлыка "дефолт". Любой может заявить все, что ему вздумается, и попытаться применить такой ярлык. Но каждый, кто понимает ситуацию, знает, что это ни в коем случае не дефолт".

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