Россия накапливает войска на границе, чтобы принудить Украину и другие государства к диалогу по неудобным вопросам, - Минобороны

Об этом сообщает Управление печати и информации Министерства обороны Украины.

Сообщается, что осуществляется передислокация русских войск из районов проведения учений.



Впрочем, после завершения учений военная техника остается вблизи границы.

"Такие действия преследуют тактическую цель - это давление на власть Украины и давление на власть других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, которые крайне важны для РФ", - говорится в сообщении.

В министерстве считают, что стратегическая цель РФ – это восстановление полного контроля над Украиной.



Там добавили, что ВСУ готовы к любому сценарию.



"Очередные подразделения Воздушных Сил круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники – это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что Вооруженные силы РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернули работу агитационных групп, распространяющих пропагандистские материалы с призывом идти на военную службу к оккупантам .

В Генштабе РФ назвали информацию о подготовке российского вторжения в Украину ложной.