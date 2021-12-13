Россия накапливает войска на границе, чтобы принудить Украину и другие государства к диалогу по неудобным вопросам, - Минобороны
В Министерстве обороны считают, что Россия из-за взыскания войск к границам Украины пытается принудить к диалогу по "неудобным вопросам"
Об этом сообщает Управление печати и информации Министерства обороны Украины.
Сообщается, что осуществляется передислокация русских войск из районов проведения учений.
Впрочем, после завершения учений военная техника остается вблизи границы.
"Такие действия преследуют тактическую цель - это давление на власть Украины и давление на власть других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, которые крайне важны для РФ", - говорится в сообщении.
В министерстве считают, что стратегическая цель РФ – это восстановление полного контроля над Украиной.
Там добавили, что ВСУ готовы к любому сценарию.
"Очередные подразделения Воздушных Сил круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники – это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
- Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что Вооруженные силы РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернули работу агитационных групп, распространяющих пропагандистские материалы с призывом идти на военную службу к оккупантам .
- В Генштабе РФ назвали информацию о подготовке российского вторжения в Украину ложной.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 30.18Продажа 30.59
- Актуальное
- Важное