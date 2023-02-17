Россия накануне саммита G7 вывела в море фрегат с гиперзвуковой ракетой "Циркон", - Sky News
Россия собирается принять участие в совместных военно-морских учениях с Китаем и Южной Африкой, на которых опробует гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон"
Об этом пишет Sky News .
Все это происходит на фоне предстоящего саммита G7, который запланирован на 24 февраля. По данным СМИ, принять в нем участие пригласили и президента Украины Владимира Зеленского .
Фрегат, вооруженный ракетой "Циркон", развернут на 10 дней совместных учений в Индийском океане. Судно пришвартовалось в Кейптауне в минувшие выходные, на нем можно увидеть пресловутые буквы Z и V. Информация о том, что РФ совершит испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, не имеет подтверждения. Правительство ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамафосой публично заявляет о нейтральной позиции по поводу войны в Украине.
Издание отмечает, что решение ЮАР провести у себя военные учения вызвало критику внутри страны и усилило опасения Запада по поводу российского и китайского влияния в Африке.
- 30 ноября 2021 года РФ уже испытывала гиперзвуковую ракету "Циркон" .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное