Об этом пишет Sky News .

Все это происходит на фоне предстоящего саммита G7, который запланирован на 24 февраля. По данным СМИ, принять в нем участие пригласили и президента Украины Владимира Зеленского .

Фрегат, вооруженный ракетой "Циркон", развернут на 10 дней совместных учений в Индийском океане. Судно пришвартовалось в Кейптауне в минувшие выходные, на нем можно увидеть пресловутые буквы Z и V. Информация о том, что РФ совершит испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, не имеет подтверждения. Правительство ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамафосой публично заявляет о нейтральной позиции по поводу войны в Украине.

Издание отмечает, что решение ЮАР провести у себя военные учения вызвало критику внутри страны и усилило опасения Запада по поводу российского и китайского влияния в Африке.