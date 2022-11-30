Об этом заявила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что такая атака не произошла в начале недели, когда они ее планировали, и о чем было предупреждено население, - не надо разгонять как лишнюю панику, которую разгоняли власть и военные. Это предупреждение и напоминание о том, что война продолжается", - заметила она.

По словам Гуменюк, враг использует интервалы в 7-10 суток для того, чтобы подготовить свои мощности, и, по всей вероятности, может нагнетать такую ситуацию. Она также добавила, что враг ведет себя коварно, поэтому может нанести удар в любое время.

Россияне сосредотачивают самолеты и ракетоносители, что свидетельствует о подготовке к ракетному удару.

"На аэродромах России накоплена стратегическая авиация снаряженная, тактическая авиация снаряженная, ракетоноситель выведен на дежурство - это косвенные признаки к подготовке удара", - сказала спикер.

Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия предупреждал украинцев, что на этой неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по территории Украины.

А в ОК "Юг" отмечали, что россияне впервые за последние несколько дней вывели в Черное море ракетоноситель , что может свидетельствовать о подготовке к обстрелу.

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