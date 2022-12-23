"Россия надеется заморозить войну", – Столтенберг

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в своей колонке в Financial Times.

"За последние месяцы Россия мобилизовала более 200 тыс. военных, и это свидетельствует о готовности руководства РФ к большому количеству потерь личного состава. Россияне стремятся получить больше оружия и боеприпасов от других авторитарных режимов, в частности таких как Иран. РФ надеется заморозить войну, чтобы дать возможность своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление", - сказал Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Владимир Зеленский предложил РФ вывести войска, что прекратило бы "конфликт". Однако "Москва это категорически отвергла".

"Это Путин начал войну. Он может покончить с этим сегодня, выехав из Украины. Сейчас нет никаких признаков того, что он ищет подлинного мира", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он добавил, что большинство войн заканчивается за столом переговоров, и президент Украины продемонстрировал свой мирный план: "Но не забывайте: происходящее за столом переговоров неразрывно связано с событиями на поле боя... Если Путин победит в Украине, послание России и другим авторитарным режимам будет такое: сила даст им то, чего они хотят. Это была бы катастрофа для Украины. Но это также сделало бы весь мир более опасным, а всех нас более уязвимыми. Поэтому в наших собственных интересах безопасности поддерживать нашу поддержку Украины этой зимой столько, сколько потребуется".

21 декабря аналитик Defense Express Сергей Згурец пояснил , что повторное наступление российской армии с территории Беларуси будет малоэффективным, поскольку РФ потеряла возможность использовать эффект неожиданности.

23 декабря министр обороны Великобритании заявил , что боеспособность армии России за 10 месяцев полномасштабной войны против Украины снизилась по меньшей мере на 50%. Он подчеркнул, что "концепция российских батальонно-тактических групп, которой уже десять лет гордится их военная доктрина, не выдержала сопротивления Украины".

Тогда же в Офисе президента Украины призвали не реагировать на информацию о вторжении Беларуси и не верить разговорам в стиле "мой знакомый военный сказал".

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